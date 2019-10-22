Карты Альфа-банка с программами лояльности получили награду Frank RG

СЕГОДНЯ 07:54 2019-10-22T07:57:29+03:00

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Эксперты компании Frank RG признали лучшими карты Альфа-банка с reward-программами. Награду Frank Banking Reward Award 2019 получил за максимально простые и удобные продукты

Frank RG 18 октября представила обзор банковских карт с reward-программами в России. Авторы исследования изучили программы лояльности, которые российские банки готовы предоставить клиентам. В исследовании участвовали 38 финансовых организаций, а также такие крупные компании как «Билайн», «Яндекс» и другие.

Специалисты рассчитали общую сумму бонусов и cashback, который получил держатель карты с reward-программой за два года пользования продуктом. Расходы на обслуживание карты при этом не учитывались.

Руководитель розничного бизнеса Альфа-Банка Майкл Тач отметил, что для клиентов компания предлагает удобные продукты, с которыми легко работать.

«Мы очень рады, что наша линейка карт с reward-программами получила высокую оценку профессионального сообщества», — заявил он.