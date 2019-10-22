2019-10-22T14:40:37+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ снизил минимальную ставку по ипотеке до 8,99% годовых

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Банк УРАЛСИБ снизил ставки по программам ипотечного кредитования. Ставки снижены в среднем на 0,1-0,5 процентного пункта.

Минимальная ставка по ипотеке при сумме кредита от 5 млн рублей включительно теперь составляет 8,99% годовых и распространяется на следующие программы:

• на покупку строящегося жилья;

• на рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков;

При сумме кредита до 5 млн рублей по ипотечной программе на покупку строящегося жилья ставка составляет от 9,4% годовых, на приобретение готового жилья — 9,29% годовых, на цели рефинансирования — от 9,9% годовых.

По программе «Легкий старт» сумме кредита от 5 млн рублей ставка составляет от 9,9% годовых. При сумме кредита до 5 млн рублей минимальная ставка осталась неизменной и составляет 10,5% годовых.

Ставка по программе ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми составляет от 4,9% годовых. Программа действует для семей с двумя и более детьми, где второй и последующие дети рождены в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Ипотечный кредит предоставляется гражданам РФ в возрасте от 18 до 70 лет на дату окончания срока кредитования, наличие постоянной или временной регистрации на территории РФ, стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев. Минимальная сумма кредита — 300 000 руб. Максимальная сумма кредита определяется на основании оценки кредито- и платежеспособности заемщиков и предоставленного обеспечения. Максимальная ставка по кредиту на покупку строящегося жилья составляет 13,49% и действует при приобретении квартиры в таунхаусе или индивидуального жилого дома, сумме кредита менее 5 млн руб., первоначальном взносе менее 20%, кредитовании по двум документам, для категории клиента — индивидуальный предприниматель или собственник бизнеса и без личного страхования. Максимальная ставка по кредиту с целью рефинансирования ипотечных кредитов сторонних банков составляет 16,2% и действует при рефинансировании кредита на приобретение квартиры в таунхаусе, с дополнительными целями, сумме кредита менее 5 млн руб., для категории клиента — индивидуальный предприниматель или собственник бизнеса, без личного страхования и до государственной регистрации залога в пользу ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Максимальная ставка по программе «Легкий старт» составляет 14,5% и действует при приобретении квартиры в таунхаусе, сумме кредита менее 5 млн руб., первоначальном взносе менее 20%, кредитовании по двум документам, для категории клиента — индивидуальный предприниматель или собственник бизнеса и без личного страхования. Максимальная ставка по программе ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми составляет 11% и определяется как действующая ставка Банка России, увеличенная на 4 процентных пункта (текущее значение ставки Банка России — 7% годовых). Комиссия за выдачу кредита отсутствует. Дополнительные расходы: страхование жизни и трудоспособности заемщиков (является добровольным), страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (для готовой недвижимости) (тарифы устанавливаются страховой/оценочной компанией), нотариальное заверение документов (при необходимости).

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Генеральная лицензия Банка России №30

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