СЕГОДНЯ 17:04 2019-10-22T17:04:26+03:00

А, может, просто внимания мальцу не хватает? Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Сегодня в нашей группе в социальных сетях мы поделились историей о скандале в одной из магнитогорских школ. Там второклассник доводит до слез учителя, сбегает с уроков, кукарекает, кидается портфелями, угрожает детям ножницами, пытается отрезать им волосы, надевает на голову пакет, бьет, плюется, носит в школу шприцы и пускает себе кровь… Родители одноклассников бьют тревогу и пишут во все инстанции. Мама маленького хулигана долго отказывалась идти на контакт, но после поднятой шумихи согласилась перевести ребенка на индивидуальное обучение. Множество наших подписчиков оставили свои комментарии под этим постом.

Тойгильда:

— Если с интеллектом у пацана все в порядке, значит проблема в психологической плоскости. Малой отчаянно пытается обратить на себя внимание. Его бы в секцию какую, чтоб избыток энергии в нужное русло направить.

Анна:

— Раз у ребенка хорошая успеваемость, может, ему попросту скучно во втором классе? Попробуйте перевести его хотя бы на пару недель в 3 класс. Может, если программа будет сложнее, он ею заинтересуется.

Евгений:

— У нас в начале 90-х таких в спец. школы или вечернюю переводили — где все такие же. Там похулиганить сложнее.

MrakOn:

— Ремнем по жопе отходить пару раз, и сразу шелковым станет! Все просто.

Больше отзывов — в нашей группе в ВК.

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ИСТОЧНИК KP.RU