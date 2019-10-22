Семилетняя девочка из Челябинска ищет свою генетическую копию

СЕГОДНЯ 17:27 2019-10-22T17:27:49+03:00

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Этой осенью семилетняя Лера Мишина из Челябинска собиралась пойти в первый класс, но вместо этого оказалась на больничной койке. Во время обследования перед школой медикам не понравился анализ крови — оказалось, у девочки анемия Фанкони. Это редкая болезнь, которая провоцирует рак.

Диагноз подтвердили в Национальном исследовательском центре детской гематологии имени Дмитрия Рогачева. Спасти Валерию может только пересадка костного мозга. Увы, родные для этой цели не подходят. В российской базе доноров костного мозга подходящих кандидатур тоже нет. Поиски будут вестись за границей, но пока их перспектива туманна.

Близкие Леры и медики все же надеются, что донор найдется ближе. Для этого нужно, чтобы новые люди сдали кровь для банка данных. Как это сделать, читайте на нашем сайте.

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О том, как проходит эта процедура, и насколько она важна для россиян, мы говорили на радио «Комсомольская правда» (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU