Уроженец Курганской области устроил кровавую резню в хостеле Новой Москвы

СЕГОДНЯ 17:47 2019-10-22T18:27:21+03:00

Он зарезал коллегу и женщину в положении, еще четверо пострадали

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Рано утром во вторник, 22 октября, уроженец Курганской области 26-летний Сергей Сазонов зарезал двоих человек. Трагедия разыгралась в столичном хостеле.

По словам очевидцев, мужчина схватил на кухне нож и обезумел. Сначала он зарезал беременную жену своего коллеги, а потом 47-летнего постояльца. Еще четверо человек пострадали. Сазонова чудом скрутили постояльцы, иначе жертв было бы куда как больше.

Наш земляк работал в хостеле, выполнял мелкие хозяйственные дела. По словам коллег, он всегда ходил хмурый. Сегодня утром он попросил занять тысячу в долг, но ему отказали. Коллеги не исключают, что Сергей Сазонов принимал наркотики. Возможно, его агрессия была вызвана именно этим. В поселке, где находится хостел, видели, как еще в августе он стоял на дороге и кричал, что всех поубивает.

Сейчас Сазонов в больнице, он повредил руку во время драки. За двойное убийство ему грозит пожизненный срок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/739320" frameborder="0"></iframe> В Новой Москве мужчина убил двоих и ранил еще четверых.По версии полиции, мужчина пришел к знакомым попросить денег в долг и после отказа нанес шестерым ножевые ранения. Два человека скончались, четверо госпитализированы

ИСТОЧНИК KP.RU