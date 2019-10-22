2019-10-22T19:40:15+03:00
Общество

В Челябинске шашлычной выписали штраф за вкусный дым

Заведение обязали оформить экологический паспорт
Лидия ПЕСКОВА
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Прокуратура не оценила запах жареного мяса.Прокуратура не оценила запах жареного мяса.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Хозяйку маленькой шашлычной на улице Энергетиков в Ленинском районе Челябинска хотят оштрафовать за загрязнение воздуха. Из киоска, где жарят мясо, на улицу выведена труба, однако свою торговую точку предприниматель на учет в минэкологии не поставила.

Нарушение обнаружила прокуратура и тут же вынесла постановление о назначении штрафа. Предпринимателю грозит штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей. Но хозяйка шашлычной Ирина Власова собирается его обжаловать и уже наняла адвоката. Женщина утверждает: она не знала, что киоск с трубой нужно ставить на экологический учет.

Та самая шашлычка. Фото: Ирина Власова.

Та самая шашлычка. Фото: Ирина Власова.

Однако в региональном министерстве экологии непреклонны: такие объекты обязаны получать экологический паспорт, а то, что женщина об этом не знала, не освобождает ее от ответственности.

Экологический паспорт позволяет государству оценить количество и состав вредных выбросов. Этот документ нужно согласовывать с районным отделением охраны окружающей среды. После этого паспорт сдают в региональное отделение Госкомэкологии, которое дает разрешение на выбросы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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