Викинг из Челябинской области сбросил 30 килограмм за год и хочет лечь под нож

СЕГОДНЯ 05:27 2019-10-23T05:27:22+03:00

Антон Шульга похудел со 125 кг до 95 Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Молодой человек рассказал, как ему удалось похудеть

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29-летний Антон Шульга из Миасса был полным с детства. Вспоминает: вроде бы плюшками не закармливали, но вес продолжал набираться. Молодой человек увлекается исторической реконструкцией и при антураже смотрится колоритно, а вот в обычной жизни все не так. Даже на работу не всегда берут.

— Я выучился на менеджера по туризму — популярное направление в нашем городе. Хотел устроиться администратором, работать с людьми, но мне говорили: «Нам нужен человек с приятной внешностью», — вспоминает Антон. — Я пытался возразить: приятная внешность, значит опрятный вид, но мне прямо говорили, что это разные понятия.

Антон увлекается дуэльным фехтованием. Год назад он решил записаться еще и в спортзал — один из инструкторов вызвался помочь и взял над ним шефство. За год молодой человек смог похудеть со 125 кг до 95 кг, в планах — сбросить еще 15 кг.

Подробнее об истории Антона и почему ему нужна пластическая операция, — читайте в нашем материале.

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ИСТОЧНИК KP.RU