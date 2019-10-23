2019-10-23T05:27:22+03:00
Общество

Викинг из Челябинской области сбросил 30 килограмм за год и хочет лечь под нож

Молодой человек рассказал, как ему удалось похудеть
Ирина Фадюшина
Поделиться:
Антон Шульга похудел со 125 кг до 95Антон Шульга похудел со 125 кг до 95Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

29-летний Антон Шульга из Миасса был полным с детства. Вспоминает: вроде бы плюшками не закармливали, но вес продолжал набираться. Молодой человек увлекается исторической реконструкцией и при антураже смотрится колоритно, а вот в обычной жизни все не так. Даже на работу не всегда берут.

— Я выучился на менеджера по туризму — популярное направление в нашем городе. Хотел устроиться администратором, работать с людьми, но мне говорили: «Нам нужен человек с приятной внешностью», — вспоминает Антон. — Я пытался возразить: приятная внешность, значит опрятный вид, но мне прямо говорили, что это разные понятия.

Антон увлекается дуэльным фехтованием. Год назад он решил записаться еще и в спортзал — один из инструкторов вызвался помочь и взял над ним шефство. За год молодой человек смог похудеть со 125 кг до 95 кг, в планах — сбросить еще 15 кг.

Подробнее об истории Антона и почему ему нужна пластическая операция, — читайте в нашем материале.

ПОДРОБНЕЕ

Парень из Челябинска стал викингом и похудел на 30 килограмм

Но теперь ему нужен пластический хирург (далее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Девушка-бухгалтер из Златоуста за три года похудела на 100 кг!

А потолстела она в детстве, после того как съела… обычный лист кустарника (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Знаете мотивирующие истории южноуральцев, сбросивших вес?

Расскажите их нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске полицейские нырнули в бассейн прямо в форме
В Челябинске пустят с молотка часть здания теплотеха
Жители Челябинска, пострадавшие из-за коммунальной аварии, получат выплаты по страховке
Силовики прекратили уголовное преследование бывшего губернатора Челябинской области
«Нужно лечить, а не судить»: житель Челябинска принял участие в обсуждении реформы закона против наркотиков
«Выбили зубы и подожгли»: жительница Магнитогорска вырвала кошку из рук малолетних извергов
В Челябинской области собака родила на веранде детского сада и никого туда не пускала
У памятника Ленину в Челябинске вот-вот начнутся восстановительные работы
«Обещал доход 18% в месяц»: в Челябинске вынесли приговор создателю финансовой пирамиды «Рост»
В Челябинске шашлычной выписали штраф за вкусный дым
Оба ехали на зеленый: появились подробности ДТП с маршруткой в Челябинске
Уроженец Курганской области устроил кровавую резню в хостеле Новой Москвы
Семилетняя девочка из Челябинска ищет свою генетическую копию
ВТБ предоставит скидку по ипотеке клиентам Гильдии риелторов Курганской области
«Малой отчаянно пытается обратить на себя внимание»
Алексей Текслер встретился с молодыми лидерами Южного Урала
Полная пассажиров маршрутка столкнулась с фургоном в Челябинске
В Челябинске губернатор Алексей Текслер проинспектировал дороги
Чиновники из Магнитогорска, уволившие педагога за откровенные фото, бегают от Гордона
«Трактор» начал продажу билетов на очередную домашнюю серию матчей
Банк УРАЛСИБ снизил минимальную ставку по ипотеке до 8,99% годовых
Воспитатель из Челябинска собрала коллекцию кукол Барби и диснеевских принцесс
«Лохматый чемпион»: домашних собак и их владельцев приглашают на веселые старты