«Выбили зубы и подожгли»: жительница Магнитогорска вырвала кошку из рук малолетних извергов

СЕГОДНЯ 04:32 2019-10-23T04:32:25+03:00

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Случайной свидетельницей страшных издевательств детей над животным стала жительница Магнитогорска.

— 16 октября на Левом берегу трое малолетних живодеров сначала выбили кошке зубы, потом повесили на удавку и подожгли. Кошечку чудом спасла проезжавшая мимо женщина. Может, кто узнает свою потеряшку, — написала зоозащитница Олеся Ткаченко-Кучековская в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК.

Добавим, что живодеры убежали. Спасительнице кошки было не до них. Она говорит, что после увиденного еще сутки в себя не могла прийти. Кошке же на это понадобилась почти неделя — только 21 октября она вышла из-под кровати, где пряталась от всех.

Сейчас кошка на временной передержке у своей спасительницы. Зоозащитница Олеся в это время ищет ее старых (если такие имеются) или новых хозяев.

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ИСТОЧНИК KP.RU