Водителя из Казахстана отправили в колонию-поселение за ДТП с пятью погибшими

СЕГОДНЯ 17:58 2019-10-23T18:45:21+03:00

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4,5 года колонии-поселения получил 23-летний гражданин Казахстана за ДТП на трассе Челябинск-Екатеринбург, в котором погибли пять человек. Авария произошла в ноябре прошлого года. Фура, на которой ехал мужчина, была перегружена на 5,54 тонны, а тягово-сцепное устройство прицепа — неисправно.

В какой-то момент прицеп отцепился и вылетел на встречку, подмяв под себя грузовик-манипулятор, Land Rover и «Газель». На месте скончался водитель дорогой иномарки — известный в криминальных кругах предприниматель Степан Милованов, двое его сыновей и их знакомый — мастер спорта СССР по самбо и дзюдо Сергей Игнатенко. Также на месте погиб водитель манипулятора.

— Мужчина признан виновным по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Также суд удовлетворил исковые требования потерпевших о компенсации причиненного преступлением морального вреда, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Помимо лишения свободы, мужчина не сможет сесть за руль 2,5 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU