«Трактор» в Риге в четвертом матче гостевой серии уступил «Динамо»

СЕГОДНЯ 22:08 2019-10-23T22:10:53+03:00

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Черно-белые завершили очередное игровое турне. За три периода матча в Риге — родном городе нынешнего главного тренера черно-белых Петериса Скудры, «Трактор» не сумел «распечатать» ворота динамовцев.

Хозяева в начале второго периода открыли счет (Лаурис Дарзиньш), а в середине третьей 20-минутки довели преимущество до двух шайб. Динамовцы сумели удвоить счет, когда «Трактор» играл в меньшинстве (пять на три). Этот «сухой» счет остался на табло до финальной сирены.

26 октября в Челябинске «Трактор» начнет очередную домашнюю серию матчей поединком с хабаровским «Амуром» (начало в 17.00). 30-го — матч с минским «Динамо» (19.00), 2 ноября — с «Автомобилистом из Екатеринбурга (17.00).

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ИСТОЧНИК KP.RU