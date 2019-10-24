Педагога из Магнитогорска, уволенную за голые фото, допросят по делу о порнографии

СЕГОДНЯ 04:01 2019-10-24T04:01:50+03:00

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Скандал вокруг эротических снимков бывшего тренера по кикбоксингу Екатерины Конопенко не утихает. Напомним, ее уволили из детско-юношеского центра за откровенную фотосессию, в которой она снялась аж 19 лет назад. Педагоги ДЮЦ увидели будоражащие кадры на личной странице Конопенко в соцсети, и понеслось. На днях Екатерине принесли две повестки: вызывают в полицию на допрос. Как свидетеля. Но статья серьезная — порнография.

Доследственная проверка по признакам преступления по статье УК «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов» началась после письма сенатора Совета Федерации Маргариты Павловой. Экс-омбудсмену поступило обращение от коллег Прокопенко, и она перенаправила его в прокуратуру.

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ИСТОЧНИК KP.RU