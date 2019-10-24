2019-10-24T04:04:38+03:00
Общество

«Уж лучше, чем реклама прокладок!»: неизвестные разрисовали челябинские трамваи граффити

Хулиганы пробрались в депо ночью
Ирина КАРЕЛИНА
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Неизвестные разрисовали челябинские трамваи граффити. Фото: vk.com/cheltr74Неизвестные разрисовали челябинские трамваи граффити. Фото: vk.com/cheltr74
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Утром 23 октября водители пришли на работу в депо на ул. Чичерина и увидели, что два трамвая раскрашены из баллончика. Охраны там нет, ограждения тоже. И это, говорят, уже не первый случай вандализма. Фото граффити выложили в паблике «Челябинский транспорт» в ВК.

Первые комментаторы, конечно, возмутились. Но потом...

— Не, ну а что — красиво покрасили. Уж лучше, чем реклама трусов или прокладок, — прокомментировала челябинка Анна Захарова.

И многие с ней согласились.

— У меня вагончик такой обшарпаный ездит. Мне бы такую надпись на весь борт, — написал Алексей Мастрюков.

Трамваи в депо на Чичерина раскрасили неизвестные. Фото: vk.com/cheltr74

Трамваи в депо на Чичерина раскрасили неизвестные. Фото: vk.com/cheltr74

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ИСТОЧНИК KP.RU

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