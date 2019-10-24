«Уж лучше, чем реклама прокладок!»: неизвестные разрисовали челябинские трамваи граффити
Утром 23 октября водители пришли на работу в депо на ул. Чичерина и увидели, что два трамвая раскрашены из баллончика. Охраны там нет, ограждения тоже. И это, говорят, уже не первый случай вандализма. Фото граффити выложили в паблике «Челябинский транспорт» в ВК.
Первые комментаторы, конечно, возмутились. Но потом...
— Не, ну а что — красиво покрасили. Уж лучше, чем реклама трусов или прокладок, — прокомментировала челябинка Анна Захарова.
И многие с ней согласились.
— У меня вагончик такой обшарпаный ездит. Мне бы такую надпись на весь борт, — написал Алексей Мастрюков.
Трамваи в депо на Чичерина раскрасили неизвестные. Фото: vk.com/cheltr74
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ИСТОЧНИК KP.RU