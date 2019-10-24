Жителей Челябинска удивил «мужской измеритель» в туалете ресторана

СЕГОДНЯ 04:06 2019-10-24T04:06:53+03:00

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Челябинец Роман Никитин заглянул на бизнес-ланч в один из ресторанов на Кировке. Как водится, пошел в уборную руки помыть, а там такое… Мужчину удивило прибитое к стене приспособление с названием «мужское мерило» и дырочками разного радиуса. Они подписаны от меньшего к большему: шалун, стыдливый, евростандарт, козак и лжец. А сверху — табличка с надписью о том, что такую штучку можно купить в ресторане за 500 рублей.

Роман выложил фото в группе «ВКонткте» и посмеялся вместе с другими пользователями соцсети.

— У этого ресторана везде всякие приколюхи, — прокомментировала Елене Гейде.

— Если в мужском туалете такая, то я стесняюсь спросить про женскую приколюху, — ответил Роман.

Вот такое интересное приспособление. Фото: Роман Никитин

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ИСТОЧНИК KP.RU