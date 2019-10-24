Как долго задержится тепло в Челябинске
После снега в Челябинске снова воцарилась осень. Былого тепла уже нет, но температура все же комфортная. Главное — не нужно кутаться в шарфы, шапки. Как долго в Челябинске простоит относительное тепло, знают в Челябинском гидрометцентре.
До понедельника, 28 октября, включительно в городе будет +8...+10 градусов днем. Пока ночи довольно прохладные: 0...+2, но в ночь на воскресенье и на понедельник значительно потеплеет: до +6...+7.
Уже со вторника город накроет очередная волна похолодания. Дневные температуры опустятся до +5, а ночные — до +2 градусов.
Небольшие дожди возможны в пятницу и в будущую среду, остальные дни — без осадков.
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ИСТОЧНИК KP.RU