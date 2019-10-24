Челябинск попал в число самых хвастливых городов России

СЕГОДНЯ 06:33 2019-10-24T06:33:02+03:00

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Сочи, Челябинск и Краснодар назвали самыми хвастливыми городами в России. Рейтинг хвастунов на основе масштабного соцопроса составило маркетинговое агентство Zoom Market.

Горожан спросили: часто ли они делятся своими успехами, приятно ли им рассказывать о своих достижениях, любят ли они подчеркивать свои заслуги и могут ли сами назвать себя хвастунами? Число положительных ответов зашкалило. Вот только сами хвастуны хвастунами себя практически не считают. Горожане признались, что рассказ о своих достижениях нужен им потому, что они теряют уверенность, если их не одобряют другие люди.

Обычно челябинцы хвастаются доходом, покупками, социальным статусом, а также знакомством с известными и влиятельными людьми.

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ИСТОЧНИК KP.RU