2019-10-24T06:33:02+03:00
Общество

Челябинск попал в число самых хвастливых городов России

В необычном рейтинге мегаполис занял второе место
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Один из самых любимых поводов для хвастовства - это покупки.Один из самых любимых поводов для хвастовства - это покупки.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Сочи, Челябинск и Краснодар назвали самыми хвастливыми городами в России. Рейтинг хвастунов на основе масштабного соцопроса составило маркетинговое агентство Zoom Market.

Горожан спросили: часто ли они делятся своими успехами, приятно ли им рассказывать о своих достижениях, любят ли они подчеркивать свои заслуги и могут ли сами назвать себя хвастунами? Число положительных ответов зашкалило. Вот только сами хвастуны хвастунами себя практически не считают. Горожане признались, что рассказ о своих достижениях нужен им потому, что они теряют уверенность, если их не одобряют другие люди.

Обычно челябинцы хвастаются доходом, покупками, социальным статусом, а также знакомством с известными и влиятельными людьми.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ургант высмеял колбасу из Челябинска в вечернем шоу
Лучшие рисунки юных жителей Челябинска станут открытками
Как долго задержится тепло в Челябинске
Жителей Челябинска удивил «мужской измеритель» в туалете ресторана
«Уж лучше, чем реклама прокладок!»: неизвестные разрисовали челябинские трамваи граффити
Педагога из Магнитогорска, уволенную за голые фото, допросят по делу о порнографии
«Трактор» в Риге в четвертом матче гостевой серии уступил «Динамо»
Соратницу Дубровского уволили с поста директора ФОМС в Челябинске
Водителя из Казахстана отправили в колонию-поселение за ДТП с пятью погибшими
Студент колледжа МЧС делал «закладки» в Челябинске, чтобы оплатить учебу
Разбили копилки: жители Челябинской области сдали в банки тонну мелочи
В ГИБДД рассказали подробности утренней аварии с лесовозом
Из дома под Челябинском, где задохнулись семья с ребенком, спасли кота
В Челябинской области на стройках детсадов выросло число бригад
ВТБ выдал ГК «УЗПМ» гарантию для создания импортозамещающего производства
Юрист забрала заявление на ветеринара из Челябинска, спасающего животных от усыпления