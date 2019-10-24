Лучшие рисунки юных жителей Челябинска станут открытками

СЕГОДНЯ 07:02 2019-10-24T07:02:59+03:00

«Почта России» объявила конкурс для тех, кому от 7 до 17 лет

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В России стартовал конкурс «Нарисуй «Елку Победы». Лучшие работы детей напечатают на праздничных открытках. Челябинцев приглашают принять участие в конкурсе.

— Ребятам нужно пофантазировать на тему новогоднего праздника победного 1945 года. Изображения должны соответствовать времени и передавать атмосферу подготовки к празднику. Рисунки можно создать на основе рассказов прабабушек и прадедушек или по фотографиям из семейных архивов. Если в основу открытки легла семейная история, к рисунку можно приложить рассказ, — говорят организаторы.

Конкурс проводится при поддержке благотворительного фонда Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!». Оценивать работы будут профессиональные художники-иллюстраторы и сотрудники почты.

Рисунки принимаются до 10 ноября. Победителей объявят в декабре 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU