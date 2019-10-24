2019-10-24T07:02:59+03:00
Общество

Лучшие рисунки юных жителей Челябинска станут открытками

«Почта России» объявила конкурс для тех, кому от 7 до 17 лет
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Фото: "Почта России".Фото: "Почта России".
Изменить размер текста:

В России стартовал конкурс «Нарисуй «Елку Победы». Лучшие работы детей напечатают на праздничных открытках. Челябинцев приглашают принять участие в конкурсе.

— Ребятам нужно пофантазировать на тему новогоднего праздника победного 1945 года. Изображения должны соответствовать времени и передавать атмосферу подготовки к празднику. Рисунки можно создать на основе рассказов прабабушек и прадедушек или по фотографиям из семейных архивов. Если в основу открытки легла семейная история, к рисунку можно приложить рассказ, — говорят организаторы.

Конкурс проводится при поддержке благотворительного фонда Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!». Оценивать работы будут профессиональные художники-иллюстраторы и сотрудники почты.

Рисунки принимаются до 10 ноября. Победителей объявят в декабре 2019 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ургант высмеял колбасу из Челябинска в вечернем шоу
Челябинск попал в число самых хвастливых городов России
Как долго задержится тепло в Челябинске
Жителей Челябинска удивил «мужской измеритель» в туалете ресторана
«Уж лучше, чем реклама прокладок!»: неизвестные разрисовали челябинские трамваи граффити
Педагога из Магнитогорска, уволенную за голые фото, допросят по делу о порнографии
«Трактор» в Риге в четвертом матче гостевой серии уступил «Динамо»
Соратницу Дубровского уволили с поста директора ФОМС в Челябинске
Водителя из Казахстана отправили в колонию-поселение за ДТП с пятью погибшими
Студент колледжа МЧС делал «закладки» в Челябинске, чтобы оплатить учебу
Разбили копилки: жители Челябинской области сдали в банки тонну мелочи
В ГИБДД рассказали подробности утренней аварии с лесовозом
Из дома под Челябинском, где задохнулись семья с ребенком, спасли кота
В Челябинской области на стройках детсадов выросло число бригад
ВТБ выдал ГК «УЗПМ» гарантию для создания импортозамещающего производства
Юрист забрала заявление на ветеринара из Челябинска, спасающего животных от усыпления