2019-10-24T07:47:48+03:00
Общество

Ургант высмеял колбасу из Челябинска в вечернем шоу

Наш нашим городом телеведущий шутит не в первый раз
Лидия ПЕСКОВА
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Над Челябинском Ургант смеется не в первый раз.Над Челябинском Ургант смеется не в первый раз.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Новость о том, что в челябинcкой колбасе нашли вирус африканской чумы свиней, попала в шоу «Вечерний Ургант». По традиции, популярный ведущий отпустил в адрес нашего города череду колкостей.

— В Челябинске, вот как тут в бога не поверишь, в колбасе «Бутербродная» нашли вирус африканской чумы свиней. На что эксперты из контрольной закупки сказали: хоть что-то в ней есть натуральное! — пошутил Иван Ургант.

Напомним, сомнительная партия колбасы «Бутербродная» поступила в Челябинск из Калужской области.

В интервью «Комсомольской правде» бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявлял, что пока вирус АЧС не опасен для человека, но в будущем может нам угрожать.

— Если вспомнить, что свинья по своей физиологии очень близка к человеку, и они болеют также как и мы, то есть основания думать, что в очередном туре мутации этого вируса он может стать опасным для человека, — сообщил он.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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