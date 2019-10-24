Ургант высмеял колбасу из Челябинска в вечернем шоу
Новость о том, что в челябинcкой колбасе нашли вирус африканской чумы свиней, попала в шоу «Вечерний Ургант». По традиции, популярный ведущий отпустил в адрес нашего города череду колкостей.
— В Челябинске, вот как тут в бога не поверишь, в колбасе «Бутербродная» нашли вирус африканской чумы свиней. На что эксперты из контрольной закупки сказали: хоть что-то в ней есть натуральное! — пошутил Иван Ургант.
Напомним, сомнительная партия колбасы «Бутербродная» поступила в Челябинск из Калужской области.
В интервью «Комсомольской правде» бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявлял, что пока вирус АЧС не опасен для человека, но в будущем может нам угрожать.
— Если вспомнить, что свинья по своей физиологии очень близка к человеку, и они болеют также как и мы, то есть основания думать, что в очередном туре мутации этого вируса он может стать опасным для человека, — сообщил он.
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ИСТОЧНИК KP.RU