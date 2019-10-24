Устроивший резню в столице житель Челябинской области арестован в Москве

СЕГОДНЯ 08:54 2019-10-24T08:54:10+03:00

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Щербинский районный суд Москвы арестовал до 21 декабря Сергея Сазонова. Уроженца Челябинской области (по другим данным, он из Кургана) подозревают в убийстве двух человек и в нанесении резанных ран еще четверым.

Вина Сазонова очевидна, так как трагедия разыгралась на глазах у людей. Рано утром 22 октября Сазонов пришел просить денег в долг у коллеги по хостелу в Новой Москве. Но тот отказался дать Сергею тысячу. Тогда южноуралец схватился за нож и стал резать всех, кто попадался ему на пути. Беременная женщина и отказавший в деньгах мужчина погибли, еще четверо получили ранения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). По одной из версий, агрессивное состояние нападавшего было вызвано приемом наркотиков.

За двойное убийство Сазонову грозит пожизненный срок.

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ИСТОЧНИК KP.RU