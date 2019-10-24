2019-10-24T09:35:51+03:00
Общество

В ветприемниках Челябинской области запретили эвтаназию кошек и собак

Отправлять в мир иной будут только смертельно больных животных
Лидия ПЕСКОВА
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Ветприемники теперь обязаны содержать животных до естественной смерти.Ветприемники теперь обязаны содержать животных до естественной смерти.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Сотрудники ветеринарных приемников больше не будут убивать здоровых животных, сообщает пресс-служба Общественной палаты Челябинской области. Эвтаназия запрещена федеральным законом «Об ответственном обращении с животными». За выполнением закона теперь следит особая рабочая группа.

— До 2017 года в Челябинске животных умерщвляли, недокармливали, содержали в ужасных условиях. Теперь виновники привлекаются к административной и уголовной ответственности. А поймать их за руку помогают зоозащитники, — говорит заместитель руководителя областной Общественной палаты Елена Шубина.

Также волонтеры проводят «уроки доброты» для горожан, объясняют коммунальщикам и бригадам отлова, как общаться с питомцами из подвалов.

— Запрет на умерщвление животных, в том числе бродячих, прописан в законе. Мы попросили у губернатора выделить деньги на идентификацию, вакцинацию и стерилизацию безнадзорных животных в 2020 году. Предполагается открыть четыре питомника: в Аргаяшском, Варненском, Агаповском районах и горнозаводской зоне. На эти цели мы предлагаем выделить 60 млн рублей, — рассказал начальник управления ветеринарии минсельхоза области Сергей Тузов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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