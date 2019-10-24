2019-10-24T10:08:53+03:00
Общество

Школьницу из Челябинской области, спасшую кроху от несущегося тепловоза, наградят как героя в Москве

Девочка выдернула из лап смерти другого ребенка
Лидия ПЕСКОВА
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Елизавета учится в седьмом классе. Фото: из личного архива героя публикации.Елизавета учится в седьмом классе. Фото: из личного архива героя публикации.
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11-летняя Елизавета Маслакова из Сатки на днях поедет в Москву. Там в Совете Федерации ее должны наградить как героя.

— В преддверии Дня народного единства в Москве пройдет торжественная церемония награждения детей и подростков, проявивших личное мужество в экстремальных ситуациях. Нашу землячку наградят за спасение малыша, — замечают в пресс-службе Росгвардии Челябинской области.

7 мая Лиза гуляла неподалеку от железнодорожных путей. Она заметила двухлетнюю девочку и несущийся на нее тепловоз. Школьница выбежала на рельсы, рывком схватила кроху и скатилась с ней с насыпи.

Позже Лиза призналась маме, что в тот момент не боялась погибнуть — боялась не спасти девочку.

Кстати, в будущем девочка хочет служить в правоохранительных органах и носить форму.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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