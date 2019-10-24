2019-10-24T10:30:34+03:00
Общество

В Карабаше губернатору показали пруд-фильтр, который спасет Аргази

Алексей Текслер побывал на большой стройке гидротехнических сооружений
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Алексей Текслер осмотрел в Карабаше гидротехнические сооружения. Фото: gubernator74.ruАлексей Текслер осмотрел в Карабаше гидротехнические сооружения. Фото: gubernator74.ru
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с рабочим визитом побывал в Карабаше. Глава региона посетил ряд социальных объектов, ознакомился с текущем этапом строительства обводного канала реки Сак-Элга, проектом благоустройства общественного пространства «Аллея ветеранов» и провел традиционную встречу с жителями муниципалитета.

— У города особая история. Есть проблемы, прежде всего, в экологии. По отчетам выбросы снизились в 20 раз, но если ехать по объездной дороге, то открывается не совсем презентабельный вид. У Карабаша есть все основания быть чистым, современным и зеленым городом, — сказал Текслер.

На реке Сак-Элга глава региона осмотрел новые гидротехнические сооружения. Благодаря им в десятки раз улучшится качество воды в Аргазинском водохранилище — источнике питьевой воды Челябинска и городов-спутников: Копейска, Коркино и Еманжелинска. В прошлом году был построен канал для отвода чистого стока реки Сак-Элга в реки Киалим и Миасс, в обход Карабаша.

А осенью завершено строительство гидроботанической площадки в устье реки. Это своеобразная дамба-пруд для перехвата оставшегося загрязненного стока. В будущем пруд зарастет за счет высадки высших водных растений — камыша, рогоза и других. Природные «фильтры» эффективны: он помогут очистить воду и поглотят загрязняющие вещества.

Алексей Текслер отметил значимость строительства гидротехнических сооружений для экологической обстановки в регионе. Загрязнение источника питьевого водоснабжения будет снижено в 25 раз.

Еще один вклад в экологическое оздоровление Карабаша — это строительство дороги к Карабашу. Губернатор принял решение: стройке быть. О чем сообщил на своей странице в сети Инстаграм:

— Многие знают эту дорогу через Карабаш, часто пишут мне о ее плохом состоянии. Она транзитная, соединяет северную часть области с горнозаводской зоной и югом. Ежедневно тысячи автомобилей пытаются по ней проехать. Но сделать это тяжело. Принял решение, будем ремонтировать. Полностью поменяем здесь дорожное полотно.

Дорогу на Карабаш капитально отремонтируют. Так решил губернатор. Фото: .instagram.com/alexeytexler.official

Дорогу на Карабаш капитально отремонтируют. Так решил губернатор. Фото: .instagram.com/alexeytexler.official

Алексей Текслер поручил выделить в следующем году около 20 млн руб на ремонт самого разбитого участка дороги в границах Карабаша. Также в следующем году деньги направят на разработку проекта реконструкции автодороги Миасс – Карабаш – Кыштым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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