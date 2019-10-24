2019-10-24T11:10:49+03:00
Общество

В Челябинской области изменится система помощи неблагополучным семьям

После трагедии в Коркино первый вице-губернатор Ирина Гехт заявила о пересмотре работы чиновников
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Ирина Гехт уверена: принципы организации системы помощь трудным семьям нужно менять. Фото: gubernator74.ruИрина Гехт уверена: принципы организации системы помощь трудным семьям нужно менять. Фото: gubernator74.ru
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Накануне в поселке Роза Коркинского района в собственном доме от угарного газа погибли пять человек. Среди них — десятилетний ребенок. После трагедии своей болью в соцсетях поделилась первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт. Эту семью Ирина Альфредовна знала лично.

Она заявила о неизбежном изменении в работе областных чиновников. К каждой сложной семье подход должен быть особый:

— Гибель семьи в Коркино. И десятилетний Никита... Подняли документы. Формально, наверное, претензий к социальным работникам нет: проведено 39 патронажей и прочие бюрократизмы через запятую. Но никто не задумался над тем, что мама начала пить, когда умерла ее малютка (синдром внезапной младенческой смертности). И никто не предложил психологическую помощь и поддержку. Потом снова «били по хвостам», кодируя от алкогольной зависимости и ставя на учет. Выполнив весь набор мероприятий, сняли с учета, чтобы не отягощать статистику. Это был сентябрь... Я не виню людей, которые действовали в рамках инструкций прошлого века, я вижу наши задачи по изменению ситуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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