Судебные приставы телепортировали автомобиль должника из Башкирии в Магнитогорск
Житель Миасса накопил долгов по алиментам. Но платить своим детям даже не собирался. Официальной работы у мужчины не было, а небольшой шашлычный бизнес записан на другого человека. Тем не менее приставы нашли управу на горе-отца.
Из имущества за должником числился автомобиль Kia Spectra и квартира. Судебный пристав решил арестовать и изъять принадлежащее должнику транспортное средство. Для этого он пригласил должника на прием.
— В отделе мужчина заявил, что денег у него нет, а машина стоит в частном гараже в соседней Башкирии, разобрана, ей предстоит серьезный ремонт. Пока он рассказывал о бедственном состоянии иномарки, судебные приставы обнаружили ее припаркованной в соседнем дворе, — рассказали в пресс-службу УФССП по Челябинской области.
Машину арестовали и отправили на ответственное хранение, а должнику дали десять суток на погашения долга. Уже через три дня он принес квитанции о переводе всей суммы долга.
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ИСТОЧНИК KP.RU