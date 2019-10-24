Судебные приставы телепортировали автомобиль должника из Башкирии в Магнитогорск

СЕГОДНЯ 11:25 2019-10-24T11:25:05+03:00

И на что только не идут приставы, чтобы вернуть судебный долг. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Житель Миасса накопил долгов по алиментам. Но платить своим детям даже не собирался. Официальной работы у мужчины не было, а небольшой шашлычный бизнес записан на другого человека. Тем не менее приставы нашли управу на горе-отца.

Из имущества за должником числился автомобиль Kia Spectra и квартира. Судебный пристав решил арестовать и изъять принадлежащее должнику транспортное средство. Для этого он пригласил должника на прием.

— В отделе мужчина заявил, что денег у него нет, а машина стоит в частном гараже в соседней Башкирии, разобрана, ей предстоит серьезный ремонт. Пока он рассказывал о бедственном состоянии иномарки, судебные приставы обнаружили ее припаркованной в соседнем дворе, — рассказали в пресс-службу УФССП по Челябинской области.

Машину арестовали и отправили на ответственное хранение, а должнику дали десять суток на погашения долга. Уже через три дня он принес квитанции о переводе всей суммы долга.

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ИСТОЧНИК KP.RU