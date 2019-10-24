Губернатор Алексей Текслер работает над снижением тарифа на тепло в Карабаше

СЕГОДНЯ 12:04 2019-10-24T12:04:00+03:00

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В Карабаше губернатор Челябинской области посетил городскую больницу. Лечебное учреждение размещается а четырехэтажном здании 55-летней давности. Разрушенная инженерная инфраструктура — протечки кровли, ветхие системы отопления и водоснабжения — привели к критическим разрушениям фасада. Со стен отваливается плитка, на стенах цветет плесень. Губернатор поручил в 2020 году выделить средства и начать работы по реконструкции медучреждения. Кроме того, Алексей Текслер распорядился привести в порядок дорогу, ведущую к городской больнице.

Побывал губернатор в здании, где разместится филиал Каслинского промышленно-гуманитарного техникума. Сейчас учебное заведение находится в аварийном состоянии. Заниматься дальше в нем было небезопасно. Для того, чтобы сохранить техникум в городе, для него выкуплено здание у «Ростелекома». Есть проектно-сметная документация для его реконструкции. По поручению Алексея Текслера капитальный ремонт здания начнется в следующем году, чтобы через два года, 1 сентября, техникум переехал в новое здание.

На традиционной встрече с жителями города больше всего вопросов звучало по плохому состоянию дорог, проблем с вывозом отходов, благоустройстве, медицинском обслуживании и вопросах ЖКХ. Жалуются карабашцы на высокие тарифы. Например, на теплоснабжение.

— Проблема в том, что в Карабаше один из самых высоких тарифов на тепло среди всех муниципалитетов региона. Мы подробно эту ситуацию разобрали, там есть история вопроса, те решения, которые принимались раньше, были не эффективны. Здесь излишние мощности, неправильное расположение объектов теплоснабжения, все это приводит к дополнительным ресурсам, которые нужно направлять на поддержание этого, поэтому высокий тариф. Мы договорились, что сейчас будет пересмотрена схема теплоснабжения, мы будем искать в ней оптимальные решения, для того чтобы источники теплоснабжения были рядом с центрами нагрузок, чтобы оптимизировать сеть и более эффективно использовать те ресурсы, которые есть. Будем стараться эту проблему решить, и по этому поводу даны соответствующие поручения, — пояснил Текслер.

Здание больницы Карабаша нуждается в ремонте. Фото: gubernator74.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU