Союз журналистов Челябинской области возглавила Светлана Зайцева

СЕГОДНЯ 12:31 2019-10-24T12:33:45+03:00

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Сегодня, 24 октября, стало известно имя нового председателя Союза журналистов Челябинской области. Им стала Светлана Зайцева, возглавляющая Ассоциацию городских и районных газет Челябинской области «Пресса». Об этом сообщили в СЖЧО.

Председателя выбрали на внеочередной конференции. За кандидатуру Светланы Зайцевой проголосовали 34 делегата. Еще одним претендентом на пост был бывший пресс-секретарь Бориса Дубровского, а ныне сотрудник РМК Дмитрий Федечкин. Однако он неожиданно отозвал свою кандидатуру.

— Я беру самоотвод. Прошу поддержать Светлану Зайцеву, — сказал Федечкин.

Напомним, пост председателя стал вакантным после того, как бывший гендиректор ОТВ Светлана Яремчук, возглавлявшая Союз журналистов Челябинской области с мая прошлого года, переехала в другой регион.

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ИСТОЧНИК KP.RU