В Челябинской области за пять лет ликвидируют три крупные свалки

СЕГОДНЯ 12:32 2019-10-24T12:35:36+03:00

Кроме того, исчезнет мазутохранилище в Златоусте

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Губернатор Алексей Текслер провел заседание правительства Челябинской области. В повестке — три блока вопросов. В том числе, рассмотрели реализацию национального проекта «Экология» в разрезе региональных программ. С 2019 года Челябинская область реализует национальный проект, касающийся создания благоприятных условий жизни южноуральцев.

— Круг задач, которые поставлены перед нами, разнообразен: от кардинального снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, создания инфраструктуры для становления новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, рекультивации объектов накопленного вреда, реабилитации водных объектов, которые сегодня испытывают повышенное анторопогенное воздействие, до развития экологически ответственного отношения жителей и гостей региона к его природным богатствам, — сказал губернатор.

Впереди большая работа. Например, по внедрению регионального экологического стандарта, имплементации федерального законодательства по квотированию выбросов в атмосферу.

До 2024 года в реализацию региональных экологических программ в рамках федерального нацпроекта будет вложено более 51 млрд руб. Алексей Текслер поручил не затягивать с реализацией заявленных ранее экологических программ. Особенно — касающихся рекультивации свалок.

За пять лет в Челябинской области должны быть рекультивированы свалки в Челябинске (в 2021 г), Магнитогорске (2023 г), Златоуст (2024 г), а так же объекта накопленного вреда — мазутохранилища в Златоусте (2021 г).

ИСТОЧНИК KP.RU