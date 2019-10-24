Жена олигарха из Челябинска попала в топ-25 богатейших женщин страны

СЕГОДНЯ 12:54 2019-10-24T13:13:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Жена совладельца холдинга «Ариант» Людмила Антипова вошла в топ-25 богатейших женщин России. Свежий рейтинг с данными сегодня опубликовал журнал Forbes.

Супруга Юрия Антипова заняла 17 место. По данным издания, ее имущество оценивается в $250 млн. Годом ранее ее состояние оценивали в $180 млн и она занимала 25 место.

— Сама Людмила Антипова на пенсии и не принимает участия в управлении группой [«Ариант»], — пишут авторы рейтинга.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU