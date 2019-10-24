2019-10-24T13:13:29+03:00
Общество

Жена олигарха из Челябинска попала в топ-25 богатейших женщин страны

Состояние пенсионерки оценили в $250 млн
Ирина Фадюшина
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Долларовые миллионершиДолларовые миллионершиФото: Евгения ГУСЕВА
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Жена совладельца холдинга «Ариант» Людмила Антипова вошла в топ-25 богатейших женщин России. Свежий рейтинг с данными сегодня опубликовал журнал Forbes.

Супруга Юрия Антипова заняла 17 место. По данным издания, ее имущество оценивается в $250 млн. Годом ранее ее состояние оценивали в $180 млн и она занимала 25 место.

— Сама Людмила Антипова на пенсии и не принимает участия в управлении группой [«Ариант»], — пишут авторы рейтинга.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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