2019-10-24T13:13:37+03:00
Общество

В Челябинской области вложения в медицину вырастут на три миллиарда рублей

Губернатор Алексей Текслер на заседании правительства обозначил новые принципы расходов региональной казны
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Восстановление первичного звена здравоохранения - приоритет Алексея Текслера. Фото: gubernator74.ruВосстановление первичного звена здравоохранения - приоритет Алексея Текслера. Фото: gubernator74.ru
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Власти Челябинской области работают над проектом областного бюджета на 2020 год. Как подчеркнул губернатор Алексей Текслер на заседании правительства, это ключевой документ станет настоящим бюджетом развития.

— Доходы бюджета на следующий год рассчитаны, исходя из базового сценария прогноза, — это сдержанный подход к планированию доходной части, в целом, традиционный для монозависимого региона, — сказал глава области.

Но меняются принципы распределения доходной части бюджета. Общий объем расходов областного бюджета на 2020 г запланирован с почти шестипроцентным приростом к уровню нынешнего года. Это обусловлено важностью достижения целей развития, определенных в «майском указе» Президента России; решения задач, поставленных нацпроектами; устранением накопившегося дефицита в социальной и иной инфраструктуре; формированием необходимого инфраструктурного базиса для развития региона в целом.

Задачи бюджета-2020: исполнение всех социальных обязательств региона, включая вновь принятые в текущем году; увеличение охвата южноуральцев занятиями спортом за счет повышения количества и доступности спортсооружений; строительство и приведение в порядок сотен километров дорог; решение вопроса благоустройства городов и сел, решение вопросов в сфере экологии. Все это — создание условий для развития человека. А по некоторым направлениям — восстановление социальной справедливости по отношению к жителям Челябинской области.

— В этом бюджете, к примеру, мы подняли расходы на здравоохранение на 18%, или почти на три миллиарда рублей. Ранее эти расходы сдерживались в целях экономии. И что мы имеем? Медицину, которая думает об экономии и забывает о человеке, — говорит Текслер. — Нет и не может быть развития экономики территории, если в ней не формируется достойные условия для жизни людей. Если мы хотим экономического развития, привлечения инвестиций, необходимо инвестировать в социальную сферу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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