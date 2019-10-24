В Челябинской области вложения в медицину вырастут на три миллиарда рублей
Власти Челябинской области работают над проектом областного бюджета на 2020 год. Как подчеркнул губернатор Алексей Текслер на заседании правительства, это ключевой документ станет настоящим бюджетом развития.
— Доходы бюджета на следующий год рассчитаны, исходя из базового сценария прогноза, — это сдержанный подход к планированию доходной части, в целом, традиционный для монозависимого региона, — сказал глава области.
Но меняются принципы распределения доходной части бюджета. Общий объем расходов областного бюджета на 2020 г запланирован с почти шестипроцентным приростом к уровню нынешнего года. Это обусловлено важностью достижения целей развития, определенных в «майском указе» Президента России; решения задач, поставленных нацпроектами; устранением накопившегося дефицита в социальной и иной инфраструктуре; формированием необходимого инфраструктурного базиса для развития региона в целом.
Задачи бюджета-2020: исполнение всех социальных обязательств региона, включая вновь принятые в текущем году; увеличение охвата южноуральцев занятиями спортом за счет повышения количества и доступности спортсооружений; строительство и приведение в порядок сотен километров дорог; решение вопроса благоустройства городов и сел, решение вопросов в сфере экологии. Все это — создание условий для развития человека. А по некоторым направлениям — восстановление социальной справедливости по отношению к жителям Челябинской области.
— В этом бюджете, к примеру, мы подняли расходы на здравоохранение на 18%, или почти на три миллиарда рублей. Ранее эти расходы сдерживались в целях экономии. И что мы имеем? Медицину, которая думает об экономии и забывает о человеке, — говорит Текслер. — Нет и не может быть развития экономики территории, если в ней не формируется достойные условия для жизни людей. Если мы хотим экономического развития, привлечения инвестиций, необходимо инвестировать в социальную сферу.
ИСТОЧНИК KP.RU