2019-10-24T13:41:53+03:00
Общество

Челябинская колбаса — «чума» — потому что вкусная и безопасная!

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Министерство сельского хозяйства Челябинской области по согласованию с областной прокуратурой проводит внеплановые выездные проверки торговых точек на предмет поставок колбасы с геномом африканской чумы свиней (АЧС), завезенной на территорию региона из Калужской области. В случае обнаружения продукция будет изъята из торгового оборота и уничтожена.

Минсельхоз Челябинской области обращается к челябинцам: если вы уже купили колбасу от производителя АО «Итера» из Калужской области, сообщите об этом на телефоны горячей линии в министерстве сельского хозяйства 8-800-300-0888 или управления Россельхознадзора по Челябинской области.

Также ведомство ответственно заявляет, что территория Челябинской области является безопасной по заболеванию АЧС и вся продукция, произведенная на территории региона, также безопасна и реализуется без ограничений по данному признаку.

По словам начальника управления ветеринарии областного минсельхоза Сергея Тузова, в колбасной продукции АО «Итера» (г. Балабаново, Боровского района Калужской области), которая поступила в адрес предприятия ООО «Южурал-торг», было выявлено наличие ДНК вируса африканской чумы свиней. Информацию об этом предоставило Управление Россельхознадзора по Калужской области. Партия колбасы была произведена 5 октября, и 11 октября уже была доставлена на склад в Челябинск. Первое информационное сообщение о зараженной колбасе поступило в надзорные органы региона 18 октября. В настоящее время идет проверка торговых точек на наличие остатков продукции.

Управление ветеринарии по Челябинской области напоминает, что вирус АЧС не несет никакой опасности для человека и домашних животных — кошек, собак, лошадей. Соответственно, вся продукция, которая есть на полках в торговых организациях, безопасна. Однако есть физический путь передачи заболевания от человека или через пищевые отходы непосредственно на свинопоголовье. Чтобы предупредить возможность распространения заболевания на личных подворьях граждан и в сельскохозяйственных предприятиях, сотрудники Минсельхоза в данный момент и занимаются выявлением остатков продукции.

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