В Челябинске уволен главврач больницы, где взбунтовались травматологи

СЕГОДНЯ 15:14 2019-10-24T15:57:39+03:00

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С мая нынешнего года в горбольнице №6 Челябинска полыхал скандал. Травматологи массово писали заявления об увольнении. Причина — копеечные заработки. В последние дни в отделении работал только один врач. Нагрузка была нечеловеческой, особенно в дни гололедицы. На вакансии для врачей никто не реагировал: репутация «шестерки» из-за пренебрежительного отношения к персоналу в медицинском сообществе города была подмочена.

По поручению временно исполняющей обязанности главы города Натальи Котовой в ГКБ №6 прошла ведомственная проверка. Как сообщает начальник Управления информации администрации Челябинска Владимир Сафонов, выявлены нарушения в системе оплаты труда, а также нарушения трудового законодательства.

По итогам проверки трудовой договор с главврачом ГКб №6 Виктором Шепелевым расторгнут с 24 октября.

Исполнять обязанности главного врача больницы будет Сергей Сметанич (он работал заместителем руководителя больницы). В прошлом Сергей Сметанич также экс-врач челябинского хоккейного клуба «Мечел».

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ИСТОЧНИК KP.RU