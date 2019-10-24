В Челябинской области готова «дорожная карта» по развитию конкуренции

СЕГОДНЯ 15:46 2019-10-24T15:46:36+03:00

В резиденции губернатора прошло совещание по развитию конкурентной среды. В нем участвовали заместитель руководителя ФАС России Алексей Доценко и губернатор Алексей Текслер. Фото: gubernator74.ru

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В резиденции губернатора в четверг, 24 октября, прошло заседание Совета по содействию развитию конкуренции в Челябинской области. В заседании участвовали заместитель руководителя Федеральной монопольной службы России Алексей Доценко и губернатор Алексей Текслер.

Региональным правительством подготовлена «дорожная карта» по содействию развитию конкуренции в регионе до 2021 г. Предусмотрено постепенное увеличение доли частных компаний на 33 основных товарных рынках, из разных сфер экономики: от медицинских, образовательных и социальных услуг, до производства тепловой энергии.

— Поддержка конкуренции — приоритет в работе органов государственной власти и местного самоуправления. Для себя мы четко увязываем задачи по развитию конкуренции с обеспечением стабильного роста экономики, устранением административных барьеров для предпринимателей, а также повышением уровня и качества жизни граждан в Челябинской области. Задачи по развитию конкуренции актуализируются и в рамках исполнения «майского» Указа Президента России по нацпроектам, — подчеркнул Алексей Текслер.

Сегодня Челябинская область активно сотрудничает с ФАС России. Подписан ряд соглашений. Новый документ явится продолжением действующих и будет учитывать новые тенденции в сфере развития конкуренции.

Развитие конкуренции, как подчеркнул Алексей Доценко, дает возможность увеличить количество товаров на рынке и создать новые рабочие места.

Тема развития конкуренции связана с реализацией национальных проектов:

— Челябинская область реализует 12 национальных проектов. И для нас важно не просто «любой ценой», как говорится, освоить выделенные средства. Нацпроекты — это уникальный шанс для устойчивого роста региона. Предпринимательскому сообществу необходимо предоставить равные возможности по участию в государственных контрактах и закупках, — подвел итоги губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU