В Челябинской области сбили школьницу и пенсионера

СЕГОДНЯ 16:15 2019-10-24T16:15:08+03:00

Пострадавшего пенсионера в Миассе увезли на "скорой" в больницу. Фото: newsmiass.ru

Водитель одного из автомобилей скрылся с места ДТП

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ЧП случились в Миассе в четверг, 24 октября. На пешеходном переходе на ул 8 Июля, у ТЦ «7Я», под колеса неустановленного автомобиля попала 11-летняя девочка. Врачи оказали ей медицинскую помощь на месте. Как сообщает портал newsmiass.ru, силовики просят очевидцев сообщить любую информацию о скрывшемся автомобиле по тел (3513) 29-96-00 или 29-96-20.

Второе ДТП случилось около 12.00 на ул Академика Павлова. На пешеходном переходе 61-летний водители автомобиля Niva Chevrolet сбил 70-летнего пенсионера. Пожилой горожанин госпитализирован. Как сообщила инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения городского отдела ГИБДД Дарья Лунева, пострадавший получил черепно-мозговую травму и перелом руки.

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ИСТОЧНИК KP.RU