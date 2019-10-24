2019-10-24T16:15:08+03:00
Происшествия

В Челябинской области сбили школьницу и пенсионера

Водитель одного из автомобилей скрылся с места ДТП
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Пострадавшего пенсионера в Миассе увезли на "скорой" в больницу. Фото: newsmiass.ruПострадавшего пенсионера в Миассе увезли на "скорой" в больницу. Фото: newsmiass.ru
Изменить размер текста:

ЧП случились в Миассе в четверг, 24 октября. На пешеходном переходе на ул 8 Июля, у ТЦ «7Я», под колеса неустановленного автомобиля попала 11-летняя девочка. Врачи оказали ей медицинскую помощь на месте. Как сообщает портал newsmiass.ru, силовики просят очевидцев сообщить любую информацию о скрывшемся автомобиле по тел (3513) 29-96-00 или 29-96-20.

Второе ДТП случилось около 12.00 на ул Академика Павлова. На пешеходном переходе 61-летний водители автомобиля Niva Chevrolet сбил 70-летнего пенсионера. Пожилой горожанин госпитализирован. Как сообщила инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения городского отдела ГИБДД Дарья Лунева, пострадавший получил черепно-мозговую травму и перелом руки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Игры малышей-мангустов попали на видео в зоопарке Челябинска
Очередная коммунальная авария оставила без воды две высотки в Челябинске
В Челябинске в автобусах можно оплатить проезд смарт-браслетом
Студент из Челябинска оказался в больнице после вспышки норавирусной инфекции на молодежном слете в Ярославле
Православным в Челябинске запрещают отмечать Хеллоуин и смотреть «Джокера»
В Челябинской области готова «дорожная карта» по развитию конкуренции
В Челябинске уволен главврач больницы, где взбунтовались травматологи
ВТБ и Mastercard запустили акцию «Мультикарта подарков»
Челябинская колбаса — «чума» — потому что вкусная и безопасная!
В Челябинской области вложения в медицину вырастут на три миллиарда рублей
Жена олигарха из Челябинска попала в топ-25 богатейших женщин страны
В Челябинской области за пять лет ликвидируют три крупные свалки
Союз журналистов Челябинской области возглавила Светлана Зайцева
Алексей Текслер в Карабаше увидел перемены к лучшему
Губернатор Алексей Текслер работает над снижением тарифа на тепло в Карабаше
Судебные приставы телепортировали автомобиль должника из Башкирии в Магнитогорск
В Челябинской области изменится система помощи неблагополучным семьям
Жительница Челябинской области заплатит моральную компенсацию за курение на балконе
В Карабаше губернатору показали пруд-фильтр, который спасет Аргази
Школьницу из Челябинской области, спасшую кроху от несущегося тепловоза, наградят как героя в Москве
Заместитель Алексея Текслера попал в аварию в центре Челябинска