2019-10-24T16:19:45+03:00
Общество

Православным в Челябинске запрещают отмечать Хеллоуин и смотреть «Джокера»

Их считают угрозой для психики и государства
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Европейцы в костюмах Джокера идут громить город. Фото: миссионерский отдел Челябинской епархии.Европейцы в костюмах Джокера идут громить город. Фото: миссионерский отдел Челябинской епархии.
Изменить размер текста:

Миссионерский отдел Челябинской епархии по традиции просит православных людей не отмечать 31 октября праздник Хэллоуин. Тем более что в этом году он пройдет под знаком Джокера и обещает стать особенно разрушительным для психики.

В это же время на большие экраны России выходит американский художественный фильм «Джокер». Фигура Джокера символизирует личный протест, восстание против реалий буржуазного общества. В интернете уже появились призывы отмечать Хэллоуин в костюмах Джокера.

— Эти «рекомендации» политтехнологов можно расценивать как провокационные. Особенно если учесть массовые беспорядки с поджогами автомобилей, магазинов, с нападениями на полицейских и случайных граждан, со строительством баррикад, которые происходили на Хэллоуин в Париже в 2018 году, в Кельне в 2017 году, в Лондоне в 2015 году, — считают в миссионерском отделе. — Деструктивное религиозное действо сливается с протестным движением «оранжизм», которое, на первый взгляд, направлено на устранение социальной несправедливости, а на самом деле призвано разрушить российскую государственность и на нашу духовную идентичность.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Игры малышей-мангустов попали на видео в зоопарке Челябинска
Очередная коммунальная авария оставила без воды две высотки в Челябинске
В Челябинске в автобусах можно оплатить проезд смарт-браслетом
Студент из Челябинска оказался в больнице после вспышки норавирусной инфекции на молодежном слете в Ярославле
В Челябинской области сбили школьницу и пенсионера
В Челябинской области готова «дорожная карта» по развитию конкуренции
В Челябинске уволен главврач больницы, где взбунтовались травматологи
ВТБ и Mastercard запустили акцию «Мультикарта подарков»
Челябинская колбаса — «чума» — потому что вкусная и безопасная!
В Челябинской области вложения в медицину вырастут на три миллиарда рублей
Жена олигарха из Челябинска попала в топ-25 богатейших женщин страны
В Челябинской области за пять лет ликвидируют три крупные свалки
Союз журналистов Челябинской области возглавила Светлана Зайцева
Алексей Текслер в Карабаше увидел перемены к лучшему
Губернатор Алексей Текслер работает над снижением тарифа на тепло в Карабаше
Судебные приставы телепортировали автомобиль должника из Башкирии в Магнитогорск
В Челябинской области изменится система помощи неблагополучным семьям
Жительница Челябинской области заплатит моральную компенсацию за курение на балконе
В Карабаше губернатору показали пруд-фильтр, который спасет Аргази
Школьницу из Челябинской области, спасшую кроху от несущегося тепловоза, наградят как героя в Москве
Заместитель Алексея Текслера попал в аварию в центре Челябинска