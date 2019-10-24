Православным в Челябинске запрещают отмечать Хеллоуин и смотреть «Джокера»

СЕГОДНЯ 16:19 2019-10-24T16:19:45+03:00

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Миссионерский отдел Челябинской епархии по традиции просит православных людей не отмечать 31 октября праздник Хэллоуин. Тем более что в этом году он пройдет под знаком Джокера и обещает стать особенно разрушительным для психики.

В это же время на большие экраны России выходит американский художественный фильм «Джокер». Фигура Джокера символизирует личный протест, восстание против реалий буржуазного общества. В интернете уже появились призывы отмечать Хэллоуин в костюмах Джокера.

— Эти «рекомендации» политтехнологов можно расценивать как провокационные. Особенно если учесть массовые беспорядки с поджогами автомобилей, магазинов, с нападениями на полицейских и случайных граждан, со строительством баррикад, которые происходили на Хэллоуин в Париже в 2018 году, в Кельне в 2017 году, в Лондоне в 2015 году, — считают в миссионерском отделе. — Деструктивное религиозное действо сливается с протестным движением «оранжизм», которое, на первый взгляд, направлено на устранение социальной несправедливости, а на самом деле призвано разрушить российскую государственность и на нашу духовную идентичность.

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ИСТОЧНИК KP.RU