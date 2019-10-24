2019-10-24T18:06:27+03:00
Общество

Студент из Челябинска оказался в больнице после вспышки норавирусной инфекции на молодежном слете в Ярославле

Всего за помощью медиков обратились больше 60 человек
Лидия ПЕСКОВА
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В больнице студенты идут на поправку.В больнице студенты идут на поправку.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В эти дни в Ярославле походит слет Национальной лиги студенческих клубов. Студент-историк челябинского педа приехал сюда с товарищем по вузу два дня назад. В четверг, как и многие остановившиеся в гостинице «Святой Георгий», он почувствовал себя плохо. Парня тут же отправили в больницу, к вечеру он уже пошел на поправку.

— Всего за медицинской помощью обратились около 60 человек, около 30 из них госпитализированы. Все пациенты средней и легкой степени тяжести. Ребята уже идут на поправку, — рассказала главный инфекционист Ярославской области Ирина Старостина.

Молодежный сайт несмотря ни на что решили продолжать. Второй участник слета из Челябинска не заболел.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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