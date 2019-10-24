2019-10-24T16:50:44+03:00
Общество

В Челябинске в автобусах можно оплатить проезд смарт-браслетом

Стоимость поездки фиксированная
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
В челябинских автобусах можно оплатить проезд пластиковой картой. Фото: cheladmin.ruВ челябинских автобусах можно оплатить проезд пластиковой картой. Фото: cheladmin.ru
Изменить размер текста:

Прогресс к нам приходит. Отныне оплатить проезд в городских автобусах можно банковской картой любой платежной системы или с помощью смартфона с функцией NFC. Услугу внедрили Сбербанк и городское Управление транспорта.

Система безналичной оплаты проезда внедрена в автобусах на любом из двадцати двух автобусных маршрутов. Стоимость поездки привычная — 23 руб.

Кстати, кондукторы теперь тоже технически продвинутые. Если вы хотите оплатить поездку с помощью смарт-часов, смарт-браслета или NFC-кольца, круглых глаз они не сделают. Терминалы кондукторов заменили на современные.

В мэрии подсчитали, что новым способом оплаты уже воспользовались более 10 тыс горожан. Принимают для оплаты карту и в трамваях, в троллейбусах. В мэрии заявляют, что с июля нынешнего года, когда ввели новую услугу, число горожан, отказавшихся от наличных в транспорте, выросло почти в три раза.

— До конца года мы выпустим на маршруты 66 новых автобусов. Они тоже будут оснащены терминалами для приема бесконтактных карт или смартфонов, — сказал Максим Кичеев, начальник Управления транспорта администрации города.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Игры малышей-мангустов попали на видео в зоопарке Челябинска
Очередная коммунальная авария оставила без воды две высотки в Челябинске
Студент из Челябинска оказался в больнице после вспышки норавирусной инфекции на молодежном слете в Ярославле
Православным в Челябинске запрещают отмечать Хеллоуин и смотреть «Джокера»
В Челябинской области сбили школьницу и пенсионера
В Челябинской области готова «дорожная карта» по развитию конкуренции
В Челябинске уволен главврач больницы, где взбунтовались травматологи
ВТБ и Mastercard запустили акцию «Мультикарта подарков»
Челябинская колбаса — «чума» — потому что вкусная и безопасная!
В Челябинской области вложения в медицину вырастут на три миллиарда рублей
Жена олигарха из Челябинска попала в топ-25 богатейших женщин страны
В Челябинской области за пять лет ликвидируют три крупные свалки
Союз журналистов Челябинской области возглавила Светлана Зайцева
Алексей Текслер в Карабаше увидел перемены к лучшему
Губернатор Алексей Текслер работает над снижением тарифа на тепло в Карабаше
Судебные приставы телепортировали автомобиль должника из Башкирии в Магнитогорск
В Челябинской области изменится система помощи неблагополучным семьям
Жительница Челябинской области заплатит моральную компенсацию за курение на балконе
В Карабаше губернатору показали пруд-фильтр, который спасет Аргази
Школьницу из Челябинской области, спасшую кроху от несущегося тепловоза, наградят как героя в Москве
Заместитель Алексея Текслера попал в аварию в центре Челябинска