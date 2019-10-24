В Челябинске в автобусах можно оплатить проезд смарт-браслетом
Прогресс к нам приходит. Отныне оплатить проезд в городских автобусах можно банковской картой любой платежной системы или с помощью смартфона с функцией NFC. Услугу внедрили Сбербанк и городское Управление транспорта.
Система безналичной оплаты проезда внедрена в автобусах на любом из двадцати двух автобусных маршрутов. Стоимость поездки привычная — 23 руб.
Кстати, кондукторы теперь тоже технически продвинутые. Если вы хотите оплатить поездку с помощью смарт-часов, смарт-браслета или NFC-кольца, круглых глаз они не сделают. Терминалы кондукторов заменили на современные.
В мэрии подсчитали, что новым способом оплаты уже воспользовались более 10 тыс горожан. Принимают для оплаты карту и в трамваях, в троллейбусах. В мэрии заявляют, что с июля нынешнего года, когда ввели новую услугу, число горожан, отказавшихся от наличных в транспорте, выросло почти в три раза.
— До конца года мы выпустим на маршруты 66 новых автобусов. Они тоже будут оснащены терминалами для приема бесконтактных карт или смартфонов, — сказал Максим Кичеев, начальник Управления транспорта администрации города.
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ИСТОЧНИК KP.RU