Очередная коммунальная авария оставила без воды две высотки в Челябинске

СЕГОДНЯ 16:56 2019-10-24T16:59:59+03:00

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ЧП случилось на Северо-Западе города в четверг вечером, 24 октября. На улице 40-летия Победы из-под земли бьет фонтан высотой с два или три этажа.

Из-за прорыва без воды остались два дома по улице 250-летия Челябинска. Однако жильцам уже пообещали: после ремонта водоснабжение их домов (13 и 13А) станет лучше, чем было прежде.

Водопровод на данном участке давно считается аварийным. Сегодня его начали чинить. Утечка воды случайная, но ничего страшного водоканал в ней не видит. В компании говорят, что это внешне авария выглядит впечатляюще. На самом деле ситуация штатная и держится под контролем.

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ИСТОЧНИК KP.RU