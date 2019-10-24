Игры малышей-мангустов попали на видео в зоопарке Челябинска

СЕГОДНЯ 17:51 2019-10-24T17:51:54+03:00

Просто смотрим ролик и умиляемся

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В зоопарке Челябинка пополнение. В семье мангустов появились на свет четверо малышей.

Сейчас пушистые крохи живут с мамой и старшим братиком Рикки и очень активно познают мир. Благо, в вольере для этого есть все необходимое: мягкая подстилка из стружек, домик и бревна, по которым можно карабкаться, как по маме, а еще игрушки.

Видеокамеру и снимавшего малышей человека крохи тоже без внимания не оставили и охотно позировали перед объективом.

Добавить к этому нечего. Просто смотрим ролик и умиляемся.

Кстати, большинство мангустов — хищники. Они питающиеся мелкими позвоночными, насекомыми, ракообразными. Великий Киплинг прославил мангустов в «Книге джунглей» за их умение убивать змей.

Малыши-мангусты играют в зоопарке Челябинска. .Видео: Челябинский зоопарк.

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ИСТОЧНИК KP.RU