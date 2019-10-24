Под Челябинском очевидцы сняли на видео горящую «газель»

СЕГОДНЯ 18:41 2019-10-24T18:41:24+03:00

Предположительно в автомобиле рванул баллон с газом

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Припаркованная у частного дома «газель» загорелась в одиннадцатом часу дня 24 октября. Жители одной из улиц в селе Долгодеревенское услышали сильный хлопок. Когда выбежали на улицу, машина уже горела.

— На место происшествия сразу приехала специализированная машина с пенной пушкой. Это самое эффективное оружие в борьбе с огнем, когда горят легковоспламеняющиеся материалы и горючие жидкости. Пожар потушили достаточно быстро, люди не пострадали, — сообщает местное издание «Сосновская нива».

По словам очевидцев, в кабинет машины мог рвануть баллон с газом.

В Долгодеревенском взорвалась и сгорела "газель".Видео: Дмитрий Манчеровский

Работала ли пассажирская «газель» на каком-то маршруте, не уточняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU