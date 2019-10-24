Под Челябинском очевидцы сняли на видео горящую «газель»
Припаркованная у частного дома «газель» загорелась в одиннадцатом часу дня 24 октября. Жители одной из улиц в селе Долгодеревенское услышали сильный хлопок. Когда выбежали на улицу, машина уже горела.
— На место происшествия сразу приехала специализированная машина с пенной пушкой. Это самое эффективное оружие в борьбе с огнем, когда горят легковоспламеняющиеся материалы и горючие жидкости. Пожар потушили достаточно быстро, люди не пострадали, — сообщает местное издание «Сосновская нива».
По словам очевидцев, в кабинет машины мог рвануть баллон с газом.
В Долгодеревенском взорвалась и сгорела "газель".Видео: Дмитрий Манчеровский
Работала ли пассажирская «газель» на каком-то маршруте, не уточняется.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU