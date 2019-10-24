Заколовшему вилами пса живодеру из Магнитогорска вынесли приговор

СЕГОДНЯ 18:56 2019-10-24T18:56:35+03:00

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В одном из судом Магнитогорска в четверг, 24 октября, суд поставил точку в уголовном деле местного живодера, который вилами заколол собаку.

Громкая история произошла в августе 2019 года на территории СНТ «Ремонтник». Восстановить ход событий помогла запись с камер видеонаблюдения. 54-летний садовод подъехал к магазинчику, где спала собака, на своей машине и ударил пса вилами. Потом мужчина привязал собаку к бамперу и поволок в лес.

Садовод объяснил в суде, почему разозлился на мирно спавшего пса. Незадолго до жестокой расправы он нашел трех мертвых кроликов на своем участке и решил, что их загрыз пес. В порыве злости мужчина решил убить собаку.

За жестокое обращение с животным садовода приговорили к 240 часам обязательных работ.

Житель Магнитогорска жестоко расправился с собакой, привязав ее к бамперу автомобиля.

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ИСТОЧНИК KP.RU