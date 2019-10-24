Избивавший пациентов охранник больницы выслушал пиговор в суде Челябинске
Один из охранников областной третьей больницы начал распускать руки после Нового года.
Первого января в приемный покой больницы поступил подвыпивший гражданин. Он вел себя буйно, тогда охранник пристегнул пациента наручниками к батарее и избил. А чрез несколько дней той же участи подвергся еще один подвыпивший товарищ: сначала охранник дал ему кулаком в нос, а потом применил электрошокер.
Когда пациенты протрезвели и выписались из больницы, то первым делом пошли в полицию.
Обе истории закончились одним уголовным делом.
Мировой суд Калининского района признал 48-летнего охранника виновным и на полтора года ограничил ему свободу. Теперь мужчина должен постоянно отмечаться у инспектора, а также не сможет выходить из дома по ночам и покидать черту города.
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ИСТОЧНИК KP.RU