2019-10-24T20:42:46+03:00
Происшествия

Избивавший пациентов охранник больницы выслушал пиговор в суде Челябинске

Мужчину наказал Мировой суд
Лидия ПЕСКОВА
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Избиения проходили в приемном покое.Избиения проходили в приемном покое.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Один из охранников областной третьей больницы начал распускать руки после Нового года.

Первого января в приемный покой больницы поступил подвыпивший гражданин. Он вел себя буйно, тогда охранник пристегнул пациента наручниками к батарее и избил. А чрез несколько дней той же участи подвергся еще один подвыпивший товарищ: сначала охранник дал ему кулаком в нос, а потом применил электрошокер.

Когда пациенты протрезвели и выписались из больницы, то первым делом пошли в полицию.

Обе истории закончились одним уголовным делом.

Мировой суд Калининского района признал 48-летнего охранника виновным и на полтора года ограничил ему свободу. Теперь мужчина должен постоянно отмечаться у инспектора, а также не сможет выходить из дома по ночам и покидать черту города.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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