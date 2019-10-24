Избивавший пациентов охранник больницы выслушал пиговор в суде Челябинске

СЕГОДНЯ 20:42 2019-10-24T20:42:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Один из охранников областной третьей больницы начал распускать руки после Нового года.

Первого января в приемный покой больницы поступил подвыпивший гражданин. Он вел себя буйно, тогда охранник пристегнул пациента наручниками к батарее и избил. А чрез несколько дней той же участи подвергся еще один подвыпивший товарищ: сначала охранник дал ему кулаком в нос, а потом применил электрошокер.

Когда пациенты протрезвели и выписались из больницы, то первым делом пошли в полицию.

Обе истории закончились одним уголовным делом.

Мировой суд Калининского района признал 48-летнего охранника виновным и на полтора года ограничил ему свободу. Теперь мужчина должен постоянно отмечаться у инспектора, а также не сможет выходить из дома по ночам и покидать черту города.

К ЧИТАТЕЛЯМ

А вас когда-нибудь обижал персонал больницы?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU