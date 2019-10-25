В Челябинской области исчезли утки

СЕГОДНЯ 06:36 2019-10-25T06:36:39+03:00

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Журналист КП-Челябинск вернулся с охоты с пустыми руками. Не подстрелил ни одной утки! Куда они делись. Об этом читайте в подробном репортаже, который сегодня появится на нашем сайте. Но сейчас выделим несколько главных причин:

- все дороги в лесах вытоптаны и изъезжены, мелкие озера исчезли, крупные погрузились в заросли или высохли;

- пропала рыба, улетела птица;

- еще одна кормовая база - это зерно, которым были в советское время были усеяны обочины дорог вдоль полей, сейчас поля тоже заросли;

Да и охотников убавилось, ведь нынче охотится можно только на подсадную утку, которая стоит 1500 рублей. Да и путевка стоит от 2000 рублей.

На зато кабанов нынче развелось по лесам - хоть с автоматом ходи, затопчут. А почему так вышло. Скоро прочитаете на нашем сайте в материале Сергея Смирнова.

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ИСТОЧНИК KP.RU