В Челябинске коммунальщики предлагают горожанам летать, а не ходить
Это фото общественники разместили в своей группе в ВК и подписали снимок:
- Тротуар на ЧМЗ, ул. Богдана Хмельницкого. Коммунальщики предлагают пешеходам летать.
Это было смешно, если бы не было так грустно, потому что данная хлябь не только в Металлургическом районе, она повсюду.
На днях глава города Наталья Котова устроила разнос своим подчиненным на аппаратном совещание за уборку улиц и тротуаров после снегопада в выходные. Чиновники в ответ что-то булькали невнятное, обещая исправить ситуацию и ссылаясь на частников - управляющие компании. На что Котова заметила:
- Работайте с ними, объясняйте, что в такую погоду дворник должен выходит на уборку в пять утра, как это было в советские года. Но челябинцы должны идти по чистым улицам!
Все эти дни Котова лично инспектирует улицы города пешком. В понедельник, на очередном аппаратном совещании посмотрим на успехи ответственных чиновников.
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ИСТОЧНИК KP.RU