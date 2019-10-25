2019-10-25T07:53:21+03:00
Общество

Челябинцы пожаловались на контактный зоопарк на Северо-Западе

Звери в клетках и на цепях не научат милосердию
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В клетке сидит лесная белка. Фото: группа "Парковый Челябинск" vk.comВ клетке сидит лесная белка. Фото: группа "Парковый Челябинск" vk.com
Изменить размер текста:

Челябинск, известный скандалами и судами, чей волк кусал детей, перевез свой зооконцлагерь из ЦПКиО им Гагарина в новый парк «Северо-Западный». Любители тихих прогулок по тропкам в ужасе от его «хозяйства» — контактного зоопарка. В группе «Парковый Челябинск» социальной сети ВКонтакте они жалуются на увиденное:

— Бедные животные сидят в клетках. Иногда тесную клеть делят два разных животных. В этом же парке поймали белочку, сидит тоже в тесной клетке. Остальные животные на привязи, на цепях. Бегают, мечутся. Условия, в которых находятся животные, ужасают. Как и их внешний вид.

Дело поставлено на широкую ногу. За деньги предлагает фото с четвероногими рабами. Так же стоит контейнер для денег с надписью «На помощь бездомным зверушкам». Ниже — табличка «Карта Сбербанка, привязанная к телефону и координаты Яндекс Деньги».

— Я задала вопросы сотруднице по поводу белочки: поймали ли они ее здесь, и почему животные содержатся в таких условиях и тесных клетках. Женщина меня проигнорировала. Весь этот ужас видят дети. Людей жестоким образом обманывают и мучают животных. Все это квалифицируется под статью УК РФ 245 «Жестокое обращение с животными». Но почему проблему игнорируют власти? — недоумевает подписчица группы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бывший заместитель губернатора Николай Сандаков вышел из колонии досрочно
В Челябинске коммунальщики предлагают горожанам летать, а не ходить
В Челябинске кондукторы общественного транспорта «копаются» в персональных данных пассажиров
В Челябинской области исчезли утки
Избивавший пациентов охранник больницы выслушал приговор в суде Челябинске
В Челябинске панки накормили бедных вегетарианской едой
СМИ сообщают об обысках у депутата Заксобрания на Южном Урале
Заколовшему вилами пса живодеру из Магнитогорска вынесли приговор
Под Челябинском очевидцы сняли на видео горящую «газель»
ВТБ Факторинг подписал первые соглашения на платформе GetFinance
Игры малышей-мангустов попали на видео в зоопарке Челябинска
Очередная коммунальная авария оставила без воды две высотки в Челябинске