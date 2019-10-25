Челябинцы пожаловались на контактный зоопарк на Северо-Западе

СЕГОДНЯ 07:53 2019-10-25T07:53:21+03:00

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Челябинск, известный скандалами и судами, чей волк кусал детей, перевез свой зооконцлагерь из ЦПКиО им Гагарина в новый парк «Северо-Западный». Любители тихих прогулок по тропкам в ужасе от его «хозяйства» — контактного зоопарка. В группе «Парковый Челябинск» социальной сети ВКонтакте они жалуются на увиденное:

— Бедные животные сидят в клетках. Иногда тесную клеть делят два разных животных. В этом же парке поймали белочку, сидит тоже в тесной клетке. Остальные животные на привязи, на цепях. Бегают, мечутся. Условия, в которых находятся животные, ужасают. Как и их внешний вид.

Дело поставлено на широкую ногу. За деньги предлагает фото с четвероногими рабами. Так же стоит контейнер для денег с надписью «На помощь бездомным зверушкам». Ниже — табличка «Карта Сбербанка, привязанная к телефону и координаты Яндекс Деньги».

— Я задала вопросы сотруднице по поводу белочки: поймали ли они ее здесь, и почему животные содержатся в таких условиях и тесных клетках. Женщина меня проигнорировала. Весь этот ужас видят дети. Людей жестоким образом обманывают и мучают животных. Все это квалифицируется под статью УК РФ 245 «Жестокое обращение с животными». Но почему проблему игнорируют власти? — недоумевает подписчица группы.

ИСТОЧНИК KP.RU