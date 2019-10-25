В Челябинской области утвержден проект бюджета-2020

СЕГОДНЯ 09:25 2019-10-25T09:25:37+03:00

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На заседании правительства Челябинской области под руководством губернатора Алексея Текслера был утвержден проект закона об областном бюджете на 2020 год и на плановый период до 2022 года.

Как доложил министр финансов Алексей Пшеницын, в 2020 году собственные доходы бюджета составят 139,6 млрд руб.

Более 40% от этой суммы — это поступления налога на прибыль. Более трети доходов в бюджет поступит с налога на доходы физических лиц. Девять процентов — налог на имущество. Четвертый доходный источник — акцизы, которые составят 8% собственных доходов.

В будущем году Южный Урал получит 35,4 млрд из федерального бюджета, что выше первоначального уровня нынешнего года на 11%. Итого, общий объем доходов областного бюджета-2020 рассчитан в 175,4 млрд руб.

Общий объем расходов регионального бюджета в следующем году составит 197,4 млрд рублей.

Основной объем средств (около 70%) — масштабные социальные инвестиции. Например, три млрд руб — на развитие медицины. Как акцентировал Алексей Текслер, ключевая задача — это повышение доступности и качества здравоохранения, и прежде всего в первичном звене медицины. Продолжатся программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Запланированы расходы на допвакцинацию подростков, обеспечение жильем медработников, приобретение передвижных медицинских комплексов, повышение квалификации медработников, организацию целевого обучения врачебных кадров в ординатуре. В 1,5 раза увеличен объем средств на оснащение учреждений здравоохранения современным оборудованием. В два раза — финансирование ремонта областных больниц.

На 10% вырастут бюджетные вложения в образование, по отдельным направлениям увеличен объем ресурсов в сфере культуры.

Финансирование спорта увеличится на 42% для создания условий для занятий физкультурой, в том числе максимального привлечения к ним детей и молодежи.

В 1,5 раза вырастет финансирование на дорожные работы, на 27% — вложения в ЖКХ. Расходы на решение экологических проблем вырастут в 2,5 раза.

На 14% будет увеличена поддержка сельскохозяйственной отрасли.

— Федеральный бюджет будет давать дополнительные средства в случае, если мы с вами будем успевать готовить и реализовывать проекты. Перед каждым из вас стоит задача привлечения дополнительных средств из федерального бюджета, в целях компенсации в том числе того дефицита, о котором шла речь. К внешним заимствованиям будем подходить аккуратно, только после исчерпания всех других источников, я за это с вас, коллеги, буду спрашивать, — обозначил Алексей Текслер.

Проект главного финансового документа будет передан на рассмотрение и утверждение депутатов ЗСО Челябинской области.

ИСТОЧНИК KP.RU