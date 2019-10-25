Упавшая на крыльце дома школьница отсудила 200 тысяч рублей с коммунальщиков из Челябинска
Несчастный случай произошел на крыльце дома № 34 по улице Машиностроителей в Ленинском районе города. Одиннадцатилетняя школьница споткнулась о выбоину и упала на обледенелые ступеньки. Девочка получила компрессионный перелом позвоночника.
После падения девочка полгода находилась в корсете и проходила восстанавливающие процедуры, в том числе прошла курс реабилитации в санатории в Санкт-Петербурга.
— Проверка показала, что управляющая компания плохо чистила придомовую территорию и входные группы. Поэтому прокурор обратился в суд с требованием взыскать с УК «Хризолит» расходы на лекарства и проезд в санаторий, а также компенсацию морального вреда, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
В итоге девочка и ее семья получили 200 тысяч рублей компенсации. Деньги уже передали семье.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU