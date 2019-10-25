Упавшая на крыльце дома школьница отсудила 200 тысяч рублей с коммунальщиков из Челябинска

СЕГОДНЯ 09:54 2019-10-25T09:54:55+03:00

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Несчастный случай произошел на крыльце дома № 34 по улице Машиностроителей в Ленинском районе города. Одиннадцатилетняя школьница споткнулась о выбоину и упала на обледенелые ступеньки. Девочка получила компрессионный перелом позвоночника.

После падения девочка полгода находилась в корсете и проходила восстанавливающие процедуры, в том числе прошла курс реабилитации в санатории в Санкт-Петербурга.

— Проверка показала, что управляющая компания плохо чистила придомовую территорию и входные группы. Поэтому прокурор обратился в суд с требованием взыскать с УК «Хризолит» расходы на лекарства и проезд в санаторий, а также компенсацию морального вреда, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В итоге девочка и ее семья получили 200 тысяч рублей компенсации. Деньги уже передали семье.

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ИСТОЧНИК KP.RU