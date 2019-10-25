У Оперного театра в Челябинске построят разноэтажную гостиницу

СЕГОДНЯ 10:24 2019-10-25T10:27:09+03:00

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В четверг, 24 октября, на публичных слушаниях в Челябинске представили проект новой гостиницы, которая должна вырасти на углу улиц Цвиллинга и Труда. Раньше здесь стоял дом купца Кузнецова, построенный в XVIII веке, но сейчас он частично разрушен.

Новая гостиница будет разноуровневой: от двух до шести этажей. Под ней и рядом расположатся парковки для автомобилистов. По словам проектировщиков, проект гостиницы прошел много согласований и учитывает соседство с чередой исторических зданий.

Также в будущем ожидается, что параллельно со строительством гостиницы будет восстановлен первоначальный вид дома купца Кузнецова.

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ИСТОЧНИК KP.RU