2019-10-25T10:27:09+03:00
Общество

У Оперного театра в Челябинске построят разноэтажную гостиницу

Новостройка поднимется на углу Цвиллинга и Труда
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
В центре Челябинске построят гостиницу.В центре Челябинске построят гостиницу.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В четверг, 24 октября, на публичных слушаниях в Челябинске представили проект новой гостиницы, которая должна вырасти на углу улиц Цвиллинга и Труда. Раньше здесь стоял дом купца Кузнецова, построенный в XVIII веке, но сейчас он частично разрушен.

Новая гостиница будет разноуровневой: от двух до шести этажей. Под ней и рядом расположатся парковки для автомобилистов. По словам проектировщиков, проект гостиницы прошел много согласований и учитывает соседство с чередой исторических зданий.

Также в будущем ожидается, что параллельно со строительством гостиницы будет восстановлен первоначальный вид дома купца Кузнецова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске трамваи включили в программу «Умный регион»
Фура насмерть сбила велосипедиста в Челябинской области
В Магнитогорске эксгибиционист попал в колонию из-за справки от венеролога
Теперь и в автобусах Челябинска проезд можно оплатить банковской картой или смартфоном
Сбербанк принял участие в финансировании нового хлебозавода на 3,6 млрд.рублей
Tele2 позаботилась о здоровье
Сбербанк выдал банковскую гарантию в пользу Фонда развития промышленности
Упавшая на крыльце дома школьница отсудила 200 тысяч рублей с коммунальщиков из Челябинска
В Челябинской области утвержден проект бюджета-2020
Бывший заместитель губернатора Николай Сандаков вышел из колонии досрочно
Челябинцы пожаловались на контактный зоопарк на Северо-Западе
В Челябинске коммунальщики предлагают горожанам летать, а не ходить
В Челябинске кондукторы общественного транспорта «копаются» в персональных данных пассажиров
В Челябинской области исчезли утки
Избивавший пациентов охранник больницы выслушал приговор в суде Челябинске
В Челябинске панки накормили бедных вегетарианской едой
СМИ сообщают об обысках у депутата Заксобрания на Южном Урале
Заколовшему вилами пса живодеру из Магнитогорска вынесли приговор
Под Челябинском очевидцы сняли на видео горящую «газель»
ВТБ Факторинг подписал первые соглашения на платформе GetFinance
Игры малышей-мангустов попали на видео в зоопарке Челябинска
Очередная коммунальная авария оставила без воды две высотки в Челябинске