2019-10-25T10:36:56+03:00
Экономика

Сбербанк выдал банковскую гарантию в пользу Фонда развития промышленности

Это событие произошло в рамках модернизации стекольного производства компании Модерн Гласс
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Объем инвестиций в модернизацию и расширение производства завода Modern Glass составит более 1 млрд рублей.

Для привлечения заемного финансирования от Фонда развития промышленности челябинский переработчик стекла получил гарантийную поддержку Сбербанка в размере 572 млн. рублей сроком на пять лет.

Участие в программах государственной поддержки и льготного кредитования предприятий является одним из приоритетов работы Сбербанка в регионе. Выдача банковской гарантии в размере 572 млн рублей для обеспечения займа, предоставленного Фондом развития промышленности компании Modern Glass, будет способствовать развитию промышленности и инвестиционного климата Южного Урала.

Заемные средства предназначены для модернизации производства и усовершенствования используемых технологий. Еще одна цель кредитования – увеличение объемов выпуска стеклопакетов с высокой энергоэффективностью, а также изделий больших габаритов, востребованных в современном строительстве. За счёт обновления производства снизится и себестоимость продукции.

— Наша компания постоянно работает над совершенствованием технологий производства. Последние годы мы уделяем большое внимание бизнес-процессам, одновременно запустили проект обновления и совершенствования применяемых технологий с возможностью расширения производства. Вместе с производством растет и численность сотрудников предприятия. В 2015 году в компании работало более 440 человек, а сегодня у нас уже более 570 сотрудников, — говорит Дмитрий Дышаков, исполнительный директор компании Modern Glass в Челябинске.

— Сумма предоставленной гарантии значительная и цели кредитования масштабные. Уверен, что для компании Modern Glass, которую знают далеко за пределами нашего региона, новый займ станет эффективным вложением в будущее завода и всей Челябинской области, — отметил Денис Чугунов, управляющий региональным отделением Сбербанка.

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