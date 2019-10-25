Сбербанк принял участие в финансировании нового хлебозавода на 3,6 млрд.рублей

СЕГОДНЯ 10:59 2019-10-25T10:59:45+03:00

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Общий объем инвестиций на первом этапе проекта составит 3,6 млрд рублей, в том числе

1 млрд. рублей – кредитные средства Сбербанка. Кредитная линия сроком на семь лет была предоставлена АО «СМАК» Челябинским отделением Сбербанка по программе субсидирования процентной ставки в соответствии с постановлением правительства 2016 года, направленным на поддержку сельскохозяйственных производителей.

Комментирует директор АО «СМАК» Владилен Фуфаров:

- Сейчас государством разработано много инструментов для поддержки бизнеса — просто ими надо уметь пользоваться. В том числе благодаря программам субсидирования АПК сегодня возможна реализация проекта в таком масштабе и с таким объемом инвестиций. Если бы этих мер не было, мы шли бы более мелкими шагами, а вместе со Сбербанком мы получили финансирование в рекордно короткий срок.

Строительство нового завода получило поддержку у Минпромторга России, проект вошел в число приоритетных в Свердловской области. Завод начнет работать в 2021 году, а объемы поставки хлеба в Свердловскую, Челябинскую область и соседние регионы должны составить 65 тонн в сутки.

Также агрохолдинг «СМАК», являясь участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», планирует создать на новой площадке до 400 высокопроизводительных рабочих мест.

Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка:

- Сбербанк имеет большой опыт финансирования инвестиционных проектов и одно из ключевых направлений – предоставление кредитов с господдержкой предприятиям АПК. Для компаний агропромышленного комплекса это тоже хорошая возможность реализовать крупные инвестиционные проекты, которые влияют на развитие этой социальной значимой отрасли».

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