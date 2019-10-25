2019-10-25T11:16:03+03:00
Экономика

Теперь и в автобусах Челябинска проезд можно оплатить банковской картой или смартфоном

Новая технология оплаты была реализована Сбербанком совместно с Управлением транспорта Администрации Челябинска
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Фото: Сбербанк.Фото: Сбербанк.
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Без использования наличных или специальной транспортной карты можно проехать по всем районам города на любом из двадцати двух автобусных маршрутов. Стоимость поездки при этом такая же, как при оплате наличными — 23 рубля.

Для оплаты нужно только поднести к терминалу свою бесконтактную карту или мобильное устройство, к которому привязана карта, например, смартфон, смарт-часы, смарт-браслет или NFC-кольцо. При этом к устройству может быть привязана карта любой платежной системы — VISA, Mastercard или МИР. Для приема платежей по новой технологии все терминалы кондукторов были заменены на более современные с соответствующей функцией.

Новым и современным способом оплаты уже воспользовались более 10 000 челябинцев и гостей города. Кроме автобусов, рассчитаться банковской картой или смартфоном можно во всех трамваях и троллейбусах Челябинска. Безналичные платежи в электротранспорте были внедрены Сбербанком вместе с партнерами еще в июле этого года, и на сегодняшний день количество горожан, которые отказались от наличных в транспорте, выросло почти в три раза.

По мнению управляющего Челябинским отделением Сбербанка Дениса Чугунова, рост популярности платежей в электротранспорте также оказал влияние на внедрение сервиса в автобусах города.

— Сегодня даже многие пенсионеры используют банковские карты, не говоря уже про людей среднего возраста и молодежь, — добавляет руководитель Сбербанка.

— До конца года мы планируем выпустить на маршруты 66 новых автобусов, которые тоже будут оснащены терминалами для приема бесконтактных карт или смартфонов, — отметил Максим Кичеев, начальник Управления транспорта Администрации Челябинска.

Также Сбербанк напоминает о возможности получить с каждой оплаты проезда в транспорте бонусы «Спасибо». Подробнее о программе «Спасибо от Сбербанка» и способах ее подключения можно узнать на сайте www.spasiposberbank.ru

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