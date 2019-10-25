Теперь и в автобусах Челябинска проезд можно оплатить банковской картой или смартфоном
Без использования наличных или специальной транспортной карты можно проехать по всем районам города на любом из двадцати двух автобусных маршрутов. Стоимость поездки при этом такая же, как при оплате наличными — 23 рубля.
Для оплаты нужно только поднести к терминалу свою бесконтактную карту или мобильное устройство, к которому привязана карта, например, смартфон, смарт-часы, смарт-браслет или NFC-кольцо. При этом к устройству может быть привязана карта любой платежной системы — VISA, Mastercard или МИР. Для приема платежей по новой технологии все терминалы кондукторов были заменены на более современные с соответствующей функцией.
Новым и современным способом оплаты уже воспользовались более 10 000 челябинцев и гостей города. Кроме автобусов, рассчитаться банковской картой или смартфоном можно во всех трамваях и троллейбусах Челябинска. Безналичные платежи в электротранспорте были внедрены Сбербанком вместе с партнерами еще в июле этого года, и на сегодняшний день количество горожан, которые отказались от наличных в транспорте, выросло почти в три раза.
По мнению управляющего Челябинским отделением Сбербанка Дениса Чугунова, рост популярности платежей в электротранспорте также оказал влияние на внедрение сервиса в автобусах города.
— Сегодня даже многие пенсионеры используют банковские карты, не говоря уже про людей среднего возраста и молодежь, — добавляет руководитель Сбербанка.
— До конца года мы планируем выпустить на маршруты 66 новых автобусов, которые тоже будут оснащены терминалами для приема бесконтактных карт или смартфонов, — отметил Максим Кичеев, начальник Управления транспорта Администрации Челябинска.
Также Сбербанк напоминает о возможности получить с каждой оплаты проезда в транспорте бонусы «Спасибо». Подробнее о программе «Спасибо от Сбербанка» и способах ее подключения можно узнать на сайте www.spasiposberbank.ru