2019-10-25T11:18:35+03:00
Общество

В Магнитогорске эксгибиционист попал в колонию из-за справки от венеролога

Ближайшие восемь лет он проведет за решеткой
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Магнитогорец выдумал алиби, но доказать его не смог.Магнитогорец выдумал алиби, но доказать его не смог.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

26-летний житель Магнитогорска осужден на восемь лет колонии за сексуальные домогательства к 11-летней девочке, сообщает городская прокуратура.

В октябре прошлого года 26-летний помощник машиниста локомотива ехал на своем Hyundai Solaris по городу. Между домами на улице Бехметьева он заметил школьницу, которая возвращалась после уроков домой. Мужчина окликнул девочку под безобидным предлогом, а потом припустил брюки и показал ей свое достоинство, то есть совершил действия сексуального характера.

Когда его задержали, эксгибиционист рассказал следствию другую версию случившегося в машине. Мужчина твердил, что разговаривал по телефону с супругой о венерическом заболевании и рассматривал больное место, а девочка все случайно увидела.

Проверяя слова задержанного мужчины, суд потребовал справку о венерическом заболевании. Задержанный оказался здоров. Справка от венеролога стала последним доказательством его вины — сотрудник РЖД получил восемь лет заключения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске трамваи включили в программу «Умный регион»
Фура насмерть сбила велосипедиста в Челябинской области
Теперь и в автобусах Челябинска проезд можно оплатить банковской картой или смартфоном
Сбербанк принял участие в финансировании нового хлебозавода на 3,6 млрд.рублей
Tele2 позаботилась о здоровье
Сбербанк выдал банковскую гарантию в пользу Фонда развития промышленности
У Оперного театра в Челябинске построят разноэтажную гостиницу
Упавшая на крыльце дома школьница отсудила 200 тысяч рублей с коммунальщиков из Челябинска
В Челябинской области утвержден проект бюджета-2020
Бывший заместитель губернатора Николай Сандаков вышел из колонии досрочно
Челябинцы пожаловались на контактный зоопарк на Северо-Западе
В Челябинске коммунальщики предлагают горожанам летать, а не ходить
В Челябинске кондукторы общественного транспорта «копаются» в персональных данных пассажиров
В Челябинской области исчезли утки
Избивавший пациентов охранник больницы выслушал приговор в суде Челябинске
В Челябинске панки накормили бедных вегетарианской едой
СМИ сообщают об обысках у депутата Заксобрания на Южном Урале
Заколовшему вилами пса живодеру из Магнитогорска вынесли приговор
Под Челябинском очевидцы сняли на видео горящую «газель»
ВТБ Факторинг подписал первые соглашения на платформе GetFinance
Игры малышей-мангустов попали на видео в зоопарке Челябинска
Очередная коммунальная авария оставила без воды две высотки в Челябинске