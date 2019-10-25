В Магнитогорске эксгибиционист попал в колонию из-за справки от венеролога
26-летний житель Магнитогорска осужден на восемь лет колонии за сексуальные домогательства к 11-летней девочке, сообщает городская прокуратура.
В октябре прошлого года 26-летний помощник машиниста локомотива ехал на своем Hyundai Solaris по городу. Между домами на улице Бехметьева он заметил школьницу, которая возвращалась после уроков домой. Мужчина окликнул девочку под безобидным предлогом, а потом припустил брюки и показал ей свое достоинство, то есть совершил действия сексуального характера.
Когда его задержали, эксгибиционист рассказал следствию другую версию случившегося в машине. Мужчина твердил, что разговаривал по телефону с супругой о венерическом заболевании и рассматривал больное место, а девочка все случайно увидела.
Проверяя слова задержанного мужчины, суд потребовал справку о венерическом заболевании. Задержанный оказался здоров. Справка от венеролога стала последним доказательством его вины — сотрудник РЖД получил восемь лет заключения.
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ИСТОЧНИК KP.RU